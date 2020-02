Exclusief voor abonnees Spanje is populairste bestemming in krokusvakantie 19 februari 2020

Spanje blijft de topbestemming in de krokusvakantie volgende week. De helft van de reizigers bij TUI, de grootste touroperator van het land, kiest ervoor. Egypte is dit jaar de tweede populairste vliegbestemming en de grootste stijger. Marokko, de Dominicaanse Republiek en Tunesië vervolledigen de top vijf.

Verder blijft het aantal skiërs dit jaar stabiel bij TUI. Een op de twee skiliefhebbers kiest voor de Franse Alpen. Daarnaast zijn Oostenrijk en Zwitserland de sportieve topbestemmingen.

Gemiddeld spendeert de reiziger 1.157 euro per persoon aan zijn krokusvakantie. De goedkoopste bestemmingen liggen langs de Middellandse Zee. Voor Tunesië betaal je het minst, gemiddeld 601 euro per persoon voor een week in all in.

Brussels Airport verwacht tijdens de krokusvakantie bijna 650.000 passagiers. De eerste vrijdag wordt weer de drukste dag met 74.000 passagiers, van wie 40.000 op uitgaande vluchten.

Net als op andere dagen van het jaar zijn tijdens de krokusvakantie de korteafstandvluchten in de meerderheid: Madrid, Barcelona, Rome, Lissabon en Genève vormen de top vijf. Bij de verder gelegen bestemmingen staat Dubai op kop, op afstand gevolgd door Moskou, Doha en New York.

