Exclusief voor abonnees SPANJE IBIZA € 5.300.000 HUIZEN TE KOOP BUITENLAND | OP EEN EILAND 20 juli 2019

00u00 0

Deze villa spreekt op alle mogelijke vlakken tot de verbeelding: de moderne architectuur, het zicht op de baai van Porroig tot in Formentera, de luxematerialen in de lichtrijke leefruimte met haard, de professionele binnen- en buitenkeuken van Viking, het zwembad met ligzones en een apart jacuzzigedeelte, de combinatie van zonne- en schaduwterrassen... Het is ook duidelijk dat het ruimtegevoel vooropstond. Er zijn vier slaap- en vijf badkamers, maar gezien de enorme bewoonbare oppervlakte hadden dat er makkelijk dubbel zoveel kunnen zijn. De villa is gebouwd op een privédomein dat de klok rond beveiligd is. Er is ook een verhuurlicentie en een realistische weekopbrengst van 25.000 euro. De afstand tot het strand is nog geen kilometer, en het is een kwartiertje rijden vanaf de luchthaven.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis