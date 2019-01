Spanje houdt adem in voor peuter die in 100 meter diepe put viel 15 januari 2019

00u00 0

Spanje is in de ban van een 2-jarig jongetje dat zondagmiddag in de bergen nabij Málaga in een put van 100 meter diep en amper 25 centimer breed is gevallen. De zoekactie naar de kleine Yulen is een race tegen de klok. Pompiers en bergreddingsteams proberen met camara's een teken van leven van de peuter te ontwaren, voorlopig zonder succes. Het enige spoor is een zakje snoep dat Yulen in de hand had voor hij in het boorgat viel. Dat zakje is in de put te zien. De camera's komen niet verder dan zeventig meter diepte. Of er water in de put zit, is niet bekend. Drie opties om Yulen te redden, worden onderzocht. De eerste is het afgraven van alle aarde om het boorgat heen. De tweede optie is het graven van een verticale tunnel parallel aan het boorgat om van daaruit de plek te bereiken waar de peuter zich mogelijk bevindt. Optie nummer drie is een redding via het boorgat zelf, maar die is te smal voor een volwassene.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Yulen

Málaga

Spanje