Exclusief voor abonnees Spanje en Duitsland willen spelers testen 24 april 2020

00u00 0

Voetballers actief in Spanje kunnen vanaf 28 april laten testen of ze besmet zijn met het coronavirus. Daaruit moet blijken of het mogelijk is de trainingen en wedstrijden te hervatten. In het ideale scenario zijn er vanaf eind mei of begin juni wedstrijden - misschien wel zonder fans tot in 2021. In Duitsland, waar de politiek het laatste woord heeft, zijn er gelijkaardige plannen, de Duitsers schatten dat ze voor de voetballers 20.000 testen nodig hebben.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen