Exclusief voor abonnees Spanjaarden willen geen Belg als burgemeester 06 juni 2019

De Belgische burgemeester van Alcaucin, een dorp in het Spaanse Andalusië, ligt onder vuur bij een aantal inwoners. In het dorp werden affiches geplakt tegen Mario Blancke, een Vlaamse expat uit Bavikhove. Vier jaar is hij er al burgemeester, maar enkelen willen hem weg. In de plaats eisen ze "iemand van hier", zo staat te lezen op de handgeschreven affiches. "We willen een burgemeester en een gemeenteraad die afkomstig zijn van Alcaucin."