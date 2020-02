Exclusief voor abonnees Spanjaard Munoz nieuwe coach Red Dragons 28 februari 2020

00u00 0

VOLLEYBAL

Na de gemiste olympische kwalificatie gaat het Belgische nationale mannenvolleybalteam met een nieuwe bondscoach aan de slag. Gisteren is Fernando Munoz aangeduid als opvolger van interimcoach Dominique Baeyens. De Spanjaard tekende een contract tot 2024. De uitdaging is om sterk te presteren op de EK's van 2021 en 2023, en zich voor het WK van 2022 te plaatsen. De bond had ook bij Vital Heynen gepolst of hij na afloop van zijn contract met Polen na de Olympische Spelen een terugkeer zag zitten, maar hij wees dat aanbod af. Munoz was bondscoach van Spanje tussen 2011 en 2019 en behaalde meerdere medailles in de European League. Als clubcoach bij het Griekse Olympiakos kende hij recent succes met de dubbel in 2018 en 2019. Pittig detail: Munoz debuteert met de Red Dragons op 30 mei in de European Golden League tegen... Spanje. (BF/BrV)

