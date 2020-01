Exclusief voor abonnees Spandoek tegen Mogi Bayat in Nantes 20 januari 2020

In Nantes hebben de fans het moeilijk met het feit dat Mogi Bayat veel transfers regelt naar hun club. "Een spelersmakelaar die quasi sportief directeur is - shockeert dat niemand?", stond er te lezen op een spandoek tijdens de bekerwedstrijd tussen Nantes en Lyon. In een recent verleden bracht Bayat onder meer Cristian Benavente, Dennis Appiah en Renaud Emond naar de Franse club.