Spandoek en gigantische foto voor Refaelov

Lior Refaelov werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert bedachten hem namens Club Brugge met een gigantische foto. Ook de fans hadden iets klaar. Via een spandoek bedankten ze hem voor de gewonnen bekerfinale van 2015 en in de 8ste minuut - zijn rugnummer bij Club - gingen de handen massaal op mekaar. Op het veld verging het de Israëliër minder. Niet alleen de uitslag zinde hem niet, hij moet woensdag tegen Moeskroen ook geschorst toekijken nadat hij in de beginfase zijn vijfde gele kaart slikte voor een overtreding op Vanaken. (SJH)

