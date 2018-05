Spajic terug op training 03 mei 2018

Het wordt stilaan eenzaam vertoeven in de ziekenboeg van Anderlecht. Zo verscheen, na Najar en Onyekuru de voorbije weken, ook Uros Spajic gisteren op het trainingsveld. De Serviër is al een paar speeldagen out met een enkelblessure, maar staat nu dicht bij een rentree. In een ideaal scenario geraakt hij zelfs speelklaar voor Club Brugge zondag. Teodorczyk, die rouwt om het overlijden van zijn oudste broer, tekende niet present. Het is zeer twijfelachtig of Anderlecht in de topper zal kunnen rekenen op de Pool. (PJC)