Spaghettislag voor middelbare Steinerschool 24 februari 2018

De middelbare Steinerschool Aalst organiseert op 3 maart een spaghettislag. Je kan er die dag lekkere pasta eten en tegelijk de nieuwe Aalsterse middelbare school steunen. In september ging de nieuwe school aan de Affligemdreef open, naast de lagere Steinerschool. Reserveren kan via de ouderwerking@steinerschoolaalst.be. Vermeld ook met hoeveel personen en of je 's middags of 's avonds komt: we serveren tussen 11.30 en 14 uur, en tussen 17 en 21 uur. Een kleine portie kost 7 euro, een grote kost 10 euro. Er is ook vegetarische spaghetti. Het eetfestijn vindt plaats in zaal Beukenhof in de Langestraat in Aalst. (RLA)