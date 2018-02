Spaghettiavond met Eli&Laura fanclub 10 februari 2018

00u00 0

De fanclub van cyclocrossers Eli Yserbyt & Laura Verdonschot, gevestigd in zaal 't Paradijs in de Stationstraat 85, organiseert op 17 februari om 19 uur een spaghetti bolognaise-avond met aansluitend muziek. Deelnemen kost twaalf euro voor volwassenen en acht euro voor kinderen onder de 12 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar in het fanclublokaal en bij de bestuursleden of op 09/384.45.45. (MAN)