Exclusief voor abonnees Spadel boekt meer winst 07 september 2019

00u00 0

De investeringsmaatschappij Texaf, die alleen actief is in de Democratische Republiek Congo, zag zijn omzet met 13% stijgen tot 10,5 miljoen euro, maar het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde wel van 7,4 naar 4,3 miljoen euro. De daling komt er door "een uitzonderlijke herschatting van de uitgestelde belastingen". De omzet steeg door 36 nieuwe verhuurde woningen van Bois Nobles in Kinshasa. Texaf gaat ook door met de uitbouw van een technologische pool in Kinshasa. Voor de rest van het jaar verwacht Texaf dat het recurrente bedrijfsresultaat van dezelfde grootteorde zal zijn als tijdens het eerste halfjaar. Texaf gaf nog mee dat de politieke transitie in de Democratische Republiek van Congo - waar president Kabila begin dit jaar werd opgevolgd door Félix Tshisekedi - traag en ongeordend verloopt.

