SpaceX lanceert 61 satellieten tegelijk 15 juni 2020

Vanop Cape Canaveral in Florida heeft ruimtevaartbedrijf SpaceX zaterdag 58 satellieten voor zijn breedbandinternetwerk Starlink en 3 aardobservatiesatellieten gelanceerd. SpaceX wil in de loop van het jaar nog zowat duizend Starlink-kunstmanen lanceren, in de daaropvolgende jaren duizenden. Starlink is vooral bedoeld voor regio's zonder snel of met te duur internet, of voor afgelegen gebieden waar er geen is. Niet iedereen juicht het Starlink-initiatief toe. Zo vrezen astronomen op de grond hinder voor hun waarnemingen. Terwijl de afvalberg in de ruimte groeit, stijgt ook het gevaar voor botsingen van afgedankte satellieten met nog operationele kunstmanen. (LVB)