Spacetripje 15 december 2018

In het artikel 'Dat spacetripje komt nu wel erg dichtbij' in de krant van vrijdag op pagina 14 staat dat SpaceShipTwo een topsnelheid van Mach 2,9 haalde. Dat is bijna drie keer zo snel als het geluid en dus niet als het licht, zoals per abuis in het artikel staat. Onze excuses voor deze vergissing.