Spaarpot pensioenen Belgacom is op

De volgende federale regering mag vanaf 2021 of 2022 470 miljoen per jaar opzijzetten voor de ex-Belgacom-werknemers, want binnen drie jaar zal de 5 miljard uit het Belgacom-pensioenfonds opgesoupeerd zijn. Het fonds werd in 2003 overgenomen door de regering-Verhofstadt, omdat het de gedeeltelijke privatisering van het telecombedrijf in de weg zat. Handig meegenomen voor de regering, omdat die 5 miljard van Europa in de begroting ingeschreven mocht worden als inkomsten. In dezelfde sfeer werden ook de pensioenfondsen van NMBS en Belgocontrol overgenomen. Nu blijkt dat die 5 miljard niet volstaat om de pensioenen te blijven betalen. "Dit is de volgende generatie het feestje van paars laten opruimen", fulmineert CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert. Toenmalig begrotingsminister Johan Vande Lanotte (sp.a) verdedigt de deal. "Hadden we dat niet gedaan, was Belgacom failliet gegaan." Hij wijst er ook op dat Proximus, net als elk ander bedrijf, sociale bijdragen betaalt voor de ex-werknemers. (DDW)

