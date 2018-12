Spaargeld bracht meest op in West-Vlaanderen KLEINE BANK CKV GEEFT 6X MEER RENTE DAN KLASSIEK SPAARBOEKJE Johan Van Geyte en Frank Dereymaeker

27 december 2018

05u00 0 De Krant Dat sparen weinig geld opbrengt, is bekend - maar de ene spaarrekening is ook de andere niet, blijkt uit de jaarlijkse vergelijking van 'Spaargids.be'. De kleine West-Vlaamse bank CKV is kampioen: haar rekening bracht zesmaal meer rente op dan een klassiek spaarboekje.

Er staat nog steeds 267 miljard euro op onze spaarrekeningen, en dus is het handig om te weten waar dat geld nu het best geparkeerd wordt. Spaargids.be onderzocht voor de achtste keer op rij welk spaarboekje de hoogste opbrengst biedt. De vergelijkingssite becijferde bij 60 verschillende rekeningen wat u dit jaar krijgt als u 10.000 euro spaargeld 12 maanden lang onaangeroerd hebt gelaten.

Het boekje van CKV bracht dit jaar het meeste op voor 'slapend' spaargeld. Wie op 1 januari 10.000 euro plaatste bij de kleine West-Vlaamse bank van de familie De Clerck, krijgt eind december 67,44 euro aan rente. Die koppositie heeft de spaarrekening grotendeels te danken aan de eerste jaarhelft. Toen gaf ze een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie (geld dat je krijgt als het spaargeld blijft staan) van 0,50%. Op 1 juli heeft CKV haar tarieven wel verlaagd. De basisrente zakte naar 0,10%, de premie naar 0,4%. Maar de impact was beperkt. Een getrouwheidspremie is immers sowieso 12 maanden gegarandeerd, in tegenstelling tot de basisrente. In het scenario van 'slapend spaargeld' heeft de spaarder dus wel de basisrente met 15 basispunten zien afnemen, maar de premie van 0,50% werd behouden.

Met een rente van 67,44 euro ligt de opbrengst zowat zesmaal hoger dan bij spaarrekeningen die niet meer geven dan het wettelijke minimum (0,11% of 11 euro op 10.000 euro, voor basisrente en getrouwheidspremie samen) .

Spaargids.be onderzocht ook de spaarrekeningen waar maandelijks slechts een beperkt bedrag bijgestort mag worden. De site stortte zogezegd 250 euro per maand, goed voor 3.000 euro in totaal. Uit die vergelijking kwam DB Saving Plan van Deutsche Bank België als beste naar voren, met 14 euro aan intresten. Dat komt mee door de hogere basisrente van Deutsche Bank: in de eerste 10 maanden van dit jaar lag die op 0,90%, en sinds 1 november op 0,60%. Die rente werd telkens aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,30%.

Veel van de spaarrekeningen voor maandsparen werken met een minieme basisrente en een hogere getrouwheidspremie. Dat verklaart waarom de Step Up-formule van Beobank pas na twee jaar evenveel opbrengt als het DB Saving Plan van Deutsche Bank, hoewel Beobank een hogere getrouwheidspremie afficheert.

Goed nieuws

Spaargids.be heeft de banken ook gevraagd om een voorspelling te maken voor 2019, uitgaand van de huidige tarieven en het plan om 10.000 euro een volledig jaar te parkeren op een spaarrekening. Hier kwam MeDirect als beste uit de vergelijking. Ze biedt op haar nieuwe Fidelity-spaarrekening een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Als deze vergoeding een heel jaar zou worden behouden, levert een spaarinlage van 10.000 euro eind volgend jaar 85 euro aan intresten op. Zelfs als de basisrente zou zakken tot 0,01%, is de spaarder verzekerd van minstens 81 euro rente. Met andere woorden: nu al staat vast dat de beste spaarrekening van 2019 meer zal opleveren dan die van 2018.