Spaanse trein ontspoort: één dode, 44 gewonden 21 november 2018

Bij een treinontsporing in de buurt van Barcelona zijn één dode en 44 gewonden gevallen, van wie drie ernstig. Elf passagiers moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De trein reed tussen Manresa en Sant Vicenç de Calders toen hij rond 6.15 uur uit de rails ging, niet ver van het station in Vacarisses. Vier van de zes wagons werden uit de sporen gelicht. Er waren ruim 130 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde door een aardverschuiving, veroorzaakt door de aanhoudende regens in de regio. Ook in andere delen van Noord-Spanje leidde het slechte weer tot aardverschuivingen en overstromingen.