Spaanse T2 bij STVV, De Smet naar Stade Reims 24 juni 2020

De Spanjaard Carlos Perez Salvachua (47) is de nieuwe T2 van Sint-Truiden. Salvachua was ooit jeugdtrainer bij Real Madrid, en werd in 2018 assistent van Kevin Muscat bij Melbourne Victory. Nu vindt het tweetal elkaar op Stayen terug. Elton Acolatse verhuist definitief naar Hapoel Beër Sheva. Thibault De Smet vertrekt na één jaar alweer op Stayen. Hij tekende bij Stade Reims. (FKS)