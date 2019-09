Exclusief voor abonnees Spaanse politie maakt jacht op Belgische toerist (18) 03 september 2019

De Spaanse politie is op zoek naar een Belgische toerist die op Mallorca een tiener te lijf is gegaan met een gebroken fles. In een speelhal in Palma de Mallorca was zaterdagochtend rond 5.40 uur een ruzie ontstaan tussen twee 18-jarige Belgen en een groepje Spaanse jongeren. Op straat liep die helemaal uit de hand. De jongen die werd toegetakeld door onze landgenoot, liep een snee van 25 centimeter op in de hals én enkele snijwonden aan zijn arm, been en oor. De tiener is zwaargewond maar niet in levensgevaar. Na het incident zetten de twee toeristen het op een lopen. Eén van hen verschanste zich in de toiletten van de speelhal, waar hij door de politie kon worden ingerekend. De andere is nog steeds op de vlucht. (IBO)

