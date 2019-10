Exclusief voor abonnees Spaanse politie houdt meestgezochte voortvluchtige van Luxemburg aan 30 oktober 2019

De Spaanse politie heeft een belangrijke voortvluchtige uit Luxemburg aangehouden. De man stond op de lijst van meestgezochte criminelen van Europol. Na tips van de Belgische en de Luxemburgse autoriteiten kon de Spaanse politie de man arresteren in een club in de jachthaven van Marbella. Hij nam in april 2013 deel aan een poging tot overval op een beveiligingsbedrijf in Luxemburg-Stad. Vijf à zeven mannen gebruikten toen explosieven om de deuren te openen en beschoten de controlestations. Toch raakten ze niet in de bunker waar het geld lag. Tijdens hun vlucht openden de overvallers aan de Belgische grens het vuur op Luxemburgse agenten. Het Luxemburgse gerecht vordert een celstraf van 22 jaar tegen de man.

