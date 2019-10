Exclusief voor abonnees Spaanse pers stelt vragen over 'dikke' Hazard 09 oktober 2019

Ook in België zijn ze niet veilig. Eden Hazard en Thibaut Courtois hoopten tijdens de interlandbreak even te ontsnappen aan de mediastorm in Madrid. Dat was buiten een aantal Spaanse persjongens gerekend. Zowel Dennis Praet als Hans Vakaken kregen tijdens hun persmoment vragen over de situatie van Hazard en Courtois bij Real. Op een bepaald moment ging het zelfs over 'dikke' Hazard. Vanaken en Praet bleven zeer cool en collegiaal en benadrukten dat beide spelers op hun positie nog steeds tot de absolute wereldtop behoren, ondanks de moeilijke periode die ze doormaken. (KDZ)

