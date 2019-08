Exclusief voor abonnees Spaanse pers: "Nú ben je wel de nummer 1" 19 augustus 2019

De huiskranten AS en MARCA schrijven dolenthousiast over de prestatie van Thibaut Courtois zaterdag op het veld van Celta de Vigo. Overal is lof te lezen. "Nu ben je wél de nummer 1 van Real Madrid", en nog: "Courtois vindt de zekerheid terug die hij vorig seizoen kwijt was." (SK)

