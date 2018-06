Spaanse Moto3-piloot op 14-jarige leeftijd overleden 12 juni 2018

De Moto3-piloot Andreas Perez is op 14-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard crashte zondag in de vierde manche van het WK Moto3 voor junioren en bezweek nadien aan zijn verwondingen. Perez kreeg de eerste medische zorgen langs het circuit van Catalonië nabij Barcelona en werd vervolgens per helikopter overgebracht naar het Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Uiteindelijk bezweek hij gisterochtend aan zijn verwondingen.

