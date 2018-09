Spaanse media: "Doelman voor komende 10 jaar" 03 september 2018

Zelfs al had Thibaut Courtois niet veel werk, hij overtuigde het Spaanse journaille wel meteen van zijn kwaliteiten. "Hij maakte een zekere indruk. Courtois is de doelman voor de komende tien jaar bij Real Madrid", klonk het bij 'Marca'. Concurrent 'AS' vraagt zich af waarom Keylor Navas opzij werd geschoven, maar geeft ook toe: "Zijn debuut zal een geruststelling zijn voor het bestuur." Het meer Catalaans georiënteerde 'El Mundo Deportivo' vond de Belgische doelman dan weer "imposant". Meer nog: "Met zijn uitschuifbare armen en benen doet hij aan Inspector Gadget denken." (NVK)