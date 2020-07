Exclusief voor abonnees Spaanse koning wil Juan Carlos naar Dominicaanse Republiek verbannen 15 juli 2020

Gaat de Spaanse koning Felipe zijn vader Juan Carlos verbannen naar de Dominicaanse Republiek? Eerstdaags maakt het huidige staatshoofd de sanctie bekend die aan de voormalige regent wordt opgelegd. Juan Carlos (82) is verwikkeld in een schandaal van smeergeld en witwasserij. Hij kreeg van de koning van Saudi-Arabië 88 miljoen als dank voor bewezen diensten, en sluisde meteen 65 miljoen door naar een minnares bij wie hij een kind heeft. Van de rest van het geld kwam geregeld 300.000 euro cash vanuit Zwitserland in Madrid aan. (PhG)