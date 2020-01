Exclusief voor abonnees Spaanse Guardia Civil rolt dopingnetwerk op 31 januari 2020

De Spaanse Guardia Civil heeft zes mensen gearresteerd voor een internationale handel in epo en anabole steroïden. Er is beslag genomen op computers en op verschillende bankrekeningen in Oostenrijk, Slowakije en Cyprus is 800.000 euro geblokkeerd.

