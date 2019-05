Exclusief voor abonnees Spaanse griep dook vroeger op dan verwacht 01 juni 2019

00u00 0

Het verhaal is bekend: de Eerste Wereldoorlog was nog maar pas voorbij, of daar brak een pandemie uit die meer slachtoffers maakte dan alle geweren en kanonnen bij elkaar. De Spaanse griep, die naar schatting zo'n vijftig miljoen mensenlevens eiste, woedde in de jaren 1918-1919. Volgens nieuw onderzoek, gepubliceerd in het blad Human Vaccines and Immunotherapeutics, stak de dodelijke ziekte echter al twee jaar eerder de kop op. Soldaten in Frankrijk kampten in 1915 en 1916 al met milde problemen aan de luchtwegen. Kort daarop moet het virus zijn gemuteerd. In 1917 hebben dokters, zowel in Frankrijk als in het zuiden van Engeland, het al over 'een zeldzaam dodelijk ziektebeeld dat met complexe luchtwegproblemen gepaard gaat.'

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis