Spaanse fiscus wijst schikkingsvoorstel Ronaldo af 31 mei 2018

De onprettigste tegenstander van Cristiano Ronaldo: de Spaanse fiscus. Die gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de Portugees in een geschil rond portretrechten. Ronaldo stelde voor om het betwiste bedrag van 14 miljoen euro terug te betalen en een schuldbekentenis te ondertekenen. De Spaanse fiscus eist evenwel het dubbele: 28 miljoen euro. Volgens de krant AS hintte Ronaldo mede door de affaire naar een vertrek bij Real na de Champions League-zege. Hij voelt zich naar verluidt niet genoeg gesteund door de Koninklijke in de hele kwestie. De openbare aanklager kan een celstraf van acht jaar eisen voor Ronaldo. (VDVJ)