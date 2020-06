Exclusief voor abonnees Spaanse bestsellerauteur Carlos Ruiz Zafón (55) overleden 20 juni 2020

De Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón (55) is gisteren in zijn woonplaats Los Angeles overleden. Hij brak in 2001 door met zijn roman 'De schaduw van de wind'. Volgens zijn uitgever is dat het meest succesvolle Spaanse boek ooit na de klassieker 'Don Quichot' (1605) van Miguel de Cervantes. Wereldwijd gingen er meer dan 15 miljoen exemplaren over de toonbank. Later volgden bestsellers als 'Gaudí in Manhattan' en 'Het spel van de engel'. Zafóns werk kwam in meer dan veertig landen uit.