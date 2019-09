Exclusief voor abonnees Spaanse badstad kleurt paars na moord op Belgische 13 september 2019

Na de moord op de Belgische vrouw Riet Suy (57) in het Spaanse Calpe heeft de badstad zich nu aangesloten bij het platform 'Vrouwen voor Gelijkheid'. Op 20 september zal de stad op vraag van het platform deels in het paars verlicht worden. "Om hulde te brengen aan de slachtoffers aan dergelijk geweld", klinkt het.Suy werd afgelopen juli doodgestoken door haar vriend Danny Lauwers (61), met wie ze al 2,5 jaar samenwoonde in de Spaanse badstad. De vrouw werd gevonden door haar dochter. Lauwers raakte gewond, maar is inmiddels hersteld. Hij zit in de cel op verdenking van moord. (CMG)