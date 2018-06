Spa-Francorchamps zeker tot 2021 op F1-kalender 21 juni 2018

De grand prix van België, op het circuit van Spa-Francorchamps, staat minstens tot eind 2021 op de F1-kalender. Dat was niet zo vanzelfsprekend, er lopen immers ook onderhandelingen om grand prixs te organiseren in Miami en de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Toch wilde de Formule 1 wat graag het Ardense circuit op de kalender houden. De grand prix wordt dan ook al georganiseerd sinds 1950 en is een favoriet van vele racers. "Terwijl de sport zich internationaal blijft ontwikkelen, blijven ook historische circuits - zoals Spa - een belangrijk element in de waarden en herinneringen aan de Formule 1", klonk het in een persbericht.

