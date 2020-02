Exclusief voor abonnees Sp.a zkt. hoofdkwartier (of trekt ze in bij PS?) 18 februari 2020

00u00 0

De Vlaamse socialisten zullen hun kantoren op de Brusselse Grasmarkt, vlak bij de Grote Markt, verlaten. Doordat sp.a het na opeenvolgende verkiezingsnederlagen met 30% minder werkingsmiddelen (en personeel) moet doen, is de huur van het gebouw te duur geworden. Ook is het huidige hoofdkwartier slechts te bereiken via een winkelgalerij en heeft het geen eigen voorgevel. De verhuizing past bovendien in de vernieuwingsoperatie van voorzitter Conner Rousseau: een nieuw gezicht voor de partij, dus ook een nieuwe hoofdzetel. Verschillende locaties worden bestudeerd, maar één van de mogelijkheden is dat sp.a intrekt bij zusterpartij PS. Mocht die piste het halen, dan zijn de socialisten - na de groenen - de tweede politieke familie die onder één dak woont. (FME)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis