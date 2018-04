Sp.a zelfs in Oostende geen sp.a 25 april 2018

Sp.a trekt in Oostende, de stad van nationaal voorzitter John Crombez, onder de noemer van Stadslijst naar de kiezer. Op de lijst komen behalve 25 sp.a-leden, 15 'stadsmakers' zonder partijkaart. Lijsttrekker is burgemeester Johan Vande Lanotte. "Onze maatschappij verandert, dus moeten wij ook durven veranderen. Een partij die lange tijd bestuurt, wordt vaak gehinderd door kennis en gaat zichzelf herhalen. De inbreng van nieuwe mensen heeft geleid tot nieuwe ideeën." Toch valt op dat het programma op heel wat punten voortbouwt op wat de burgemeester de voorbije drie jaar in gang heeft gezet.

