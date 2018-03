Sp.a wil werkloosheid afschaffen 02 maart 2018

Wie ondanks intense begeleiding werkloos blijft, moet via de overheid een job krijgen. Dat is het concept van de basisbaan, die sp.a lanceert om "de werkloosheid af te schaffen". Het zou gaan om volwaardige jobs bij bijvoorbeeld de plantsoendienst van de stad, in een rusthuis of bij een privébedrijf. De mensen behouden hun uitkering (of een groot deel daarvan) en de werkgever past het verschil bij tot aan het minimumloon dat in die sector geldt. Over de betaalbaarheid van het voorstel blijft sp.a vaag. "We zijn dit nog volop aan het narekenen", zegt initiatiefneemster Meryame Kitir. Maar Ive Marx, professor armoedebeleid aan de Universiteit Antwerpen, weet nu al: "Die rekening kan nooit kloppen." (RW)