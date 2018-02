Sp.a wil noodrem kunnen aantrekken bij F-16's 15 februari 2018

Sp.a wil een noodremprocedure voor militaire projecten invoeren. Indien het vooropgestelde budget met meer dan 15 procent overschreden wordt, moet het parlement geïnformeerd worden en zich opnieuw over de aankoop uitspreken. Kamerleden Dirk Van der Maelen en Alain Top dienen daarvoor een wetsvoorstel in. De partij wil ook dat het Rekenhof zo snel mogelijk betrokken wordt bij de financiële controle, zo luidt het in een mededeling over de vervanging van de F-16's. Sp.a vreest dat de regering "een kat in een zak" gaat aankopen. "Wij zouden liever zien dat de levensduur van de huidige F-16's verlengd wordt in plaats van gigantische investeringen te doen in een nieuwe vloot", zegt Van der Maelen.