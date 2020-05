Exclusief voor abonnees Sp.a wil een Agentschap voor Bevoorradingszekerheid 18 mei 2020



Sp.a wil een Agentschap voor Bevoorradingszekerheid in het leven roepen. Dat moet erop toezien dat er steeds een voldoende grote voorraad berschermingsmateriaal zoals mondmaskers beschikbaar is. "Zonder strategisch reserve zijn we tijdens een pandemie afhankelijk van de wereldmarkt, waar we als klein land te vaak aan het kortste eind trekken", stelt John Crombez, die samen met Melissa Depraetere daartoe een wetsvoorstel indiende. "Nu verwacht ons land dat de mensen zelf mondmaskers op de kop tikken, terwijl het net de taak van de overheid is om de beschikbaarheid van beschermend materiaal voor iedereen te garanderen."

