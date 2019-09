Exclusief voor abonnees Sp.a wil discussiëren over ontspoorde begroting 04 september 2019

Oppositiepartij sp.a vraagt dat de Kamercommissie Begroting en Financiën "op zeer korte termijn" samenkomt om te discussiëren over de "ontsporende begroting". Maandag raakte bekend dat het structurele begrotingstekort tegen het einde van de legislatuur in 2024 dreigt op te lopen tot 13,2 miljard euro. Volgens Kamerlid Jan Bertels (sp.a) kan er niet gewacht worden tot 17 september en de regeling der werkzaamheden in het parlement. "De commissie moet mijns inziens eerder samenkomen, en niet alleen met de ministers van Begroting en Financiën. Ik vraag met aandrang ook de premier uit te nodigen. Hij moet aanwezig zijn bij deze noodzakelijke gedachtewisseling. De begroting is een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele regering, waarvan hij de coördinator is."

