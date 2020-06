Exclusief voor abonnees Sp.a wil dat iedere zorgverlener consumptiecheque krijgt 24 juni 2020

00u00 0

Sp.a wil dat iedereen in de zorgsector een consumptiecheque van 300 euro krijgt. Werkgevers kunnen de cheque als 'extraatje' aan hun personeel geven. Maar uitgerekend de ziekenhuizen, rusthuizen en centra voor de geestelijke gezondheidszorg zitten door de crisis vaak in slechte financiële papieren, waardoor het zorgpersoneel uit de boot dreigt te vallen. De Vlaamse socialisten dienen daarom een amendement voor de begroting in, zowel in het Vlaams als het federaal parlement, zodat iedere zorgverlener de cheque als een soort van premie ontvangt. Op elk niveau moet daarvoor bijna 38 miljoen euro voorzien worden. "Een eenmalige zorgpremie is een minimale waardering die we aan onze helden moeten geven", zegt partijvoorzitter Conner Rousseau. "Op de lange termijn moeten we werk maken van een grote herwaardering van de sector." (FME)

