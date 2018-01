Sp.a wil dat huisdier met baasje begraven kan worden 00u00 0

Sp.a wil dat huisdieren samen met hun baasjes begraven kunnen worden. Het voorstel komt van Vlaams Parlementslid Rob Beenders. "Een huisdier maakt deel uit van je gezin en is de ideale compagnon voor alleenstaanden en senioren", zegt hij. "Afscheid nemen is dus pijnlijk en moet met voldoende respect kunnen gebeuren. Ik wil dat mensen een grafconcessie kunnen afsluiten samen met hun huisdier. Het moet mogelijk zijn om samen begraven te worden, op voorwaarde dat er gekozen wordt voor crematie." Vandaag heeft niet elke gemeente een begraafplaats voor huisdieren. Als er wel één is, is dat altijd gescheiden van het kerkhof voor mensen. Er komt een proefproject in Hasselt.