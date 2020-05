Exclusief voor abonnees Sp.a vraagt mildere aanpak 06 mei 2020

00u00 0

Sp.a legt een aantal concrete voorstellen op tafel om studenten bij te staan. Zo wil de partij extra middelen voor financiële en psychologische begeleiding voor universiteiten. Ook wil sp.a het mogelijk maken om huurcontracten van koten vroegtijdig stop te zetten, zeker voor studenten met financiële problemen. De partij legt ook een resolutie neer in het Vlaams Parlement om geen leerkrediet in mindering te brengen voor niet-verworven studiepunten en vraagt dat de andere studievoortgangsmaatregelen, zoals het verbod om verder te mogen studeren in dezelfde richting, dit academiejaar niet worden toegepast. "Voor veel studenten haalt dat onnodige druk van de ketel. Zo geven we het signaal: ga voor een zo goed mogelijk resultaat bij de komende examens, maar weet dat dit je toekomst niet fundamenteel zal bepalen", aldus Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a). De universiteiten zelf zijn niet razend enthousiast over het plan. Zij gaan ervan uit dat proffen zullen evalueren met de speciale omstandigheden in het achterhoofd. (FME)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen