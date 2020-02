Exclusief voor abonnees Sp.a-voorzitter: "Sluit iedereen op in Center Parcs- bungalow tot er coalitie is 17 februari 2020

"Misschien moeten we een 'Center Parcs-conclaaf' verzinnen. We sluiten iedereen op in een bungalow tot er een coalitie is." Stél dat Conner Rousseau woensdag door de koning uitgestuurd wordt, dan heeft hij alvast een originele oplossing om de impasse te doorbreken. "We zijn acht maanden na de verkiezingen en elke mislukking is er één te veel. De mensen zijn het beu", klonk het in 'De Zevende Dag'. Zijn partij stelt alvast geen veto tegen een coalitie met N-VA, zei hij. "Sp.a wil vooral kijken naar de inhoud. Met N-VA samenwerken zal daardoor niet simpel zijn, maar we sluiten het niet uit."