Sp.a-voorzitter Rousseau wil strengere straffen voor "IS-zotten" 04 december 2019

00u00 0

Sp.a pleit voor strengere straffen voor Syriëstrijders. "Het is niet normaal dat ze na vijf jaar zomaar vrijkomen", zegt voorzitter Conner Rousseau. Hij wil dat de strafwet wordt aangepast zodat geen verzachtende omstandigheden kunnen worden ingeroepen, waardoor een straf van tien jaar kan worden omgezet naar vijf jaar. Voor sp.a is de 'terbeschikkingstelling' zeer belangrijk. Dat betekent dat een IS-strijder niet zomaar vrijkomt zonder controle. "We moeten hen serieus opvolgen." De sp.a-voorzitter betreurt dat de IS-strijders niet ter plaatse berecht worden: "De regering heeft in 2017 beslist om de onschuldige kinderen terug te halen en de terroristen daar te laten. Maar wat zien we? De onschuldige kinderen blijven daar, en de terroristen komen naar hier." Hij pleit voor een sterke overheid die haar burgers beschermt, "ook tegen die IS-zotten".

