Exclusief voor abonnees Sp.a-voorzitter op sneakers naar koning: "We zijn matekes geworden" 11 december 2019

00u00

De opvallendste passage bij de koning gisteren was die van sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Die verscheen in kostuum - zijn enige - maar wel op witte sneakers. Op Instagram had Rousseau al geschreven dat hij op bezoek ging bij 'de Fluppe'. Hij werd daarvoor op de vingers getikt door verschillende N-VA'ers - nochtans overtuigde republikeinen - die vonden dat hij wat meer respect voor het staatshoofd hoorde op te brengen. Maar Rousseau voegde eraan toe dat hij heel vereerd was. Na zijn onderhoud met de koning postte Rousseau dat ze "matekes" zijn geworden. (ARA)

