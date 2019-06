Exclusief voor abonnees Sp.a vist Anciaux op als senator 25 juni 2019

Bert Anciaux wordt opnieuw senator voor sp.a. Dat heeft zijn partij gisteren beslist. Anciaux werd ook in de vorige legislatuur gecoöpteerd in de Senaat. Hij nam op 26 mei niet deel aan de verkiezingen. Aanvankelijk zou hij de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement trekken, maar uiteindelijk besliste hij een stap terug te zetten voor Hannelore Goeman. Anciaux gaf toen te kennen dat de Vlaamse politiek voor hem een "quasi afgesloten hoofdstuk" was, al zei hij ook toen al dat hij geen nee zou zeggen tegen de Senaat.