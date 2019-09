Exclusief voor abonnees Sp.a-schepen Tom Meeuws: "Laat werklozen de Oosterweel bouwen" 12 september 2019

De Antwerpse schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) wil werklozen uit Antwerpen inzetten om de Oosterweelverbinding te helpen bouwen. Dat zei hij gisteren op Radio 1. "Ik vergeef het mezelf nooit als we er niet alles aan doen om ons eigen werkvolk daar tewerk te stellen", aldus Meeuws. Antwerpen telt 57.000 mensen tot 60 jaar in werkarme gezinnen, dus waar niemand een inkomen uit arbeid heeft. Volgens Meeuws moeten die werklozen in samenwerking met de stad op maat worden begeleid naar werk. Voor de Oosterweelwerken zijn 2.100 bouwvakkers nodig. "We gaan die toch niet alleen uit het buitenland halen?"

