Exclusief voor abonnees Sp.a-leden krijgen laatste zeg over cumul Conner Rousseau 19 november 2019

Sp.a-leden mogen op 14 december kiezen of kersvers voorzitter Conner Rousseau in het Vlaams Parlement mag blijven of niet. Dat heeft het partijbureau gisteren beslist. Op basis van de cumulregels van de sp.a mag Rousseau zijn voorzitterschap niet combineren met een zitje als parlementslid, maar zijn voltallige fractie dringt aan op een uitzondering. En dus is het woord aan de leden. Op het administratief congres op 14 december, waar Rousseau officieel aangesteld wordt als voorzitter, mogen de leden zich ook over zijn cumul uitspreken. Want, zo benadrukt de partij: de leden hebben het cumulverbod goedgekeurd, dus kunnen

alleen zij die beslissing aanpassen. (ARA)