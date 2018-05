Sp.a lanceert 'kruidenierspact' 28 mei 2018

Sp.a-voorzitter John Crombez pakt uit met een kruidenierspact om ervoor te zorgen dat kleine zelfstandigen niet langer meer belastingen betalen dan multinationals, als bijvoorbeeld Google en Facebook. "Premier Michel zei onlangs dat hij niet meer kan verantwoorden dat multinationals minder taksen betalen dan zijn kruidenier. Wij gingen langs bij een aantal kruideniers in zijn gemeente Waver en die begrijpen het ook niet. Nochtans kan België daar iets aan doen: het afschaffen van de karaattaks, de notionele intrestaftrek, het uitschakelen van postbusvennootschappen, een echte doorkijkbelasting, een verstrenging van de antimisbruikbepaling en het aan banden leggen van excessieve intrestaftrek. Als multinationals aldus eerlijk bijdragen, ontstaat een financiële ruimte van 1,280 miljard waarmee we de lasten van de meest ondernemenden kunnen verlagen", zegt Crombez. Het filmpje over het bezoek van sp.a aan Waverse kruideniers is te zien op... Facebook. (DDW)

