Sp.a krijgt nummer 1, N-VA staat op 2 05 september 2018

00u00 0

De lijstnummers voor de politieke partijen op de gemeenteraadsverkiezingen zijn gisteren vastgelegd. Sp.a krijgt dit jaar het nummer 1, N-VA krijgt nummer 2, CD&V staat op 3, Groen op 4, Vlaams Belang krijgt nummer 5 en Open Vld nummer 6. De lijstnummers van lokale partijen, dus ook die van de Stadslijst van Johan Vande Lanotte (sp.a) in Oostende of Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) worden op 20 september bepaald, na de definitieve sluiting van de kandidatenlijsten. Traditioneel toont elke partij zich wel tevreden met het nummer dat ze krijgt. CD&V-voorzitter Wouter Beke tweette alvast dat "alle goede dingen uit 3 bestaan".Ook N-VA omarmde nummer 2 al. En Open Vld ziet in nummer 6 dan weer een symbool voor "6 jaar goed bestuur". Vlaams Belang is blij met vijf, want "het is 5 voor 12 in onze grootsteden inzake immigratie en onveiligheid".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN