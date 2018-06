Sp.a in Herzele noemt zich nu 'roodgroen', maar zonder Groen 28 juni 2018

Geen sp.a meer in het Oost-Vlaamse Herzele. De lokale socialisten veranderen de naam van hun partij in 'roodgroen'. Een samenwerking tussen sp.a en Groen? Toch niet, want de Herzeelse kandidaten van Groen staan al sinds 1995 op de lijst van LEEF! Bij Groen kunnen ze het manoeuvre niet echt smaken. "Nu lijkt het alsof wij een kartel aangaan, wat niet het geval is. We gaan dan ook onderzoeken of dit juridisch wel kan", reageert Marnix Schollaert. De lijsttrekker van roodgroen, Jo De Loor, is zich van geen kwaad bewust. "Wij richten ons gewoon tot alle progressieve en niet partijgebonden mensen in Herzele. Roodgroen staat niet alleen voor sociaal, rechtvaardig en gelijke kansen, maar ook voor ecologie", zegt De Loor. (FEL)

