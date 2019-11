Exclusief voor abonnees Sp.a'ers vragen Rousseau parlementslid te blijven 14 november 2019

Nu hij op 14 december officieel partijvoorzitter wordt van sp.a zal Conner Rousseau aftreden als fractieleider in het Vlaams Parlement. Rousseau zou - netjes volgens de decumulregels van zijn partij - ook stoppen als parlementslid, maar zijn fractie heeft hem gisteren unaniem gevraagd om aan te blijven "in het belang van de partij". Ook John Crombez kreeg dit jaar een tijdelijke uitzondering op de decumulregels, opdat hij zijn Kamerzetel niet zou verliezen terwijl hij aan zijn laatste maanden als voorzitter bezig was. Het partijbureau zal beslissen of het 'mateke' mag blijven. Dat zou slecht nieuws zijn voor eerste opvolgster Emine Gül Isci

uit Drongen. Wie Rousseau als fractieleider vervangt, wordt volgende week beslist. Eén van de kandidaten is nieuwkomer Hannes Anaf (34), ex-schepen in Turnhout. Bruno Tobback en Steve Vandenberghe, de populaire burgemeester van Bredene, passen. (ARA)

